BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wiederholt musste die Feuerwehr ins Stadtzentrum Ternitz ausrücken. In einem Fall war die Ursache gefiedert.

Am 30. Juni wurde die Feuerwehr Ternitz-Pottschach zu zwei Brandeinsätzen ins Stadtzentrum Hans Czettel Platz alarmiert. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand an einem Kühlgerät.

Vögel lösten Alarm aus

Am späten Nachmittag folgte dann plötzlich ein weiterer Brandalarm. Ein Wärmemelder hatte bei der Garageneinfahrt Alarm ausgelöst. Schuld daran war ein Vogelnest, das direkt auf dem Melder gebaut worden war. Die Feuerwehr entfernte behutsam das Nest und versetzte es mitsamt den jungen Vögeln.