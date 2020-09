BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit der Ausstellung LANDSCHAFT:ERINNERUNG im Rathaus Ternitz bildet Sabine Luger einen Prozess ab, in dem sie sich als Landschaftsplanerin, als Landschaftskünstlerin und als gebürtige Schwarzauerin mit den NS-Standgerichten, die im April 1945 in ihrer Heimatgemeinde vollzogen wurden, auseinandersetzt.

Forstdirektor Andreas Januskovecz, die Stadträte Andrea Reisenbauer und Peter Spicker, Gemeinderat Andreas Schönegger, Künstlerin Sabine Luger, Gemeinderat Christoph Wagner, Gemeinderat Günther Daxböck, Stadtrat Karl Pölzelbauer.

Foto: Robert Unger/Stadtgemeinde Ternitz

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die LEADER-geförderte Ausstellung ist eine künstlerische Auseinandersetzung mit den NS-Standgerichtsfällen in Schwarzau im Gebirge. Wider des Vergessens dokumentiert Sabine Luger, wie es der Bevölkerung mit dem Wissen um die Hinrichtungen im Zusammenhang mit den NS-Standgerichtsfällen im April 1945 in Schwarzau im Gebirge ergangen ist.

Die Ausstellung ist bis 8. Oktober zu sehen.

Mo, Mi, Do ... 8 - 15 Uhr

Di ... 7 - 17.30 Uhr

Fr ... 8 - 12 Uhr

Finissage: 8. Oktober, 18 Uhr

Rathaus

Hans Czettel Platz 1

2630 Ternitz