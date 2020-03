BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Schwarzau am Steinfeld sind bereits erste Anzeichen von zweiter Wahlkampfwelle spürbar.

Es gibt Gemeinden, die kommen nach den Gemeinderatswahlen im Jänner einfach nicht zur Ruhe. Schwarzau am Gebirge hatte Streitigkeiten innerhalb der SPÖ um den Chefsessel (die Bezirksblätter berichteten ausführlich). Und Schwarzau am Steinfeld steht vor Neuwahlen, weil die SPÖ-Mandatare geschlossen die Arbeit unter einer ÖVP-Bürgermeisterin verweigern. Die Bürger aus Schwarzau am Steinfeld dürfen sich schon jetzt auf einen neuen, hitzigen Wahlkampf freuen. Einen ersten Vorgeschmack liefert der neue SPÖ-Spitzenkandidat Klaus Hofer. Der drängt nämlich auf die Umsetzung des neuen Spielplatzes (mehr dazu hier). Seinem Reden nach, wurde das Projekt ohnehin einstimmig beschlossen. Da frage ich mich als Außenstehender doch, warum man dann auf etwas drängen muss? Oder was meinen Sie?