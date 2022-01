BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Dart-Stockverein Grafenbach-St. Valentin bat die Top-Vier-Mannschaften vor den Vorhang. Außerdem läuft die Vorbereitung fürs Frühjahresturnier.



hochgeladen von Thomas Santrucek

Die Sieger der Bezirksliga Neunkirchen vom Herbst-Turnier stehen fest. Die "Black Panther" siegten vor "Soft Stadel" und "Puchberg". Auf Platz 4 landeten "Die Neuen".

Nun läuft die Anmeldungsfrist für die Bezirksliga für das Frühjahr 2022. Am 4. Februar, 18 Uhr, sollten sich alle Mannschaftskapitäne melden. "Der Liga-Start ist am 18. Februar", so Martin Blum vom Dart-Stockverein Grafenbach-St. Valentin. Die Siegerehrung ist für 17. Juni dieses Jahres angesetzt.

Die Gewinner-Teams im Detail

1. Platz: "DC Black Panther"

Klaus Wodel

Erik Berthold

Franz Schicho

Moritz Dax

2. Platz: "Soft Stadel"

Mathias Stickler

Rupert Zenz

3. Platz: "DSK Puchberg"

Patrick Sticker

Wolfgang Apfler

4. Platz: "Die Neuen"

Walter Schwegelhofer

Renate Schwegelhofer

Robert Strobl