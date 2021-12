BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit 15 Jahren rollt in der Marktgemeinde Grafenbach-St. Valentin das "Essen auf Rädern" zu Menschen, die nicht mehr kochen können oder eine bestimmte Schonkost benötigen.

Jeden Tag werden rund 20 Menüs an Personen zugestellt. Die, auf die persönlichen Bedürfnisse, abgestimmten Menüs werden frisch vom Krankenhaus Neunkirchen gekocht und von den Essen-auf-Rädern-Fahrern täglich zwischen 11 und 12.30 Uhr in wiederverwendbaren, isolierten Wärmeboxen direkt zu den Kunden nachhause geliefert. "Ich darf mich in diesem Zusammenhang vor allem bei unserem Lieferteam bedanken, das sieben Tage die Woche die Menüs ausliefert", so Bürgermeisterin Sylvia Kögler (SPÖ).

Im Bild: Josef Adelpoler, der mittlerweile seit fünf Jahren für Grafenbachs Essen auf Rädern fährt und Karl Pölzelbauer, der Ende des Vorjahres dazu gestoßen ist. Kögler: "Ohne ihren Einsatz wäre dieses Service nicht möglich."