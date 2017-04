Durstlöscher und Käsekrainer für den 1. Neunkirchner Musikverein

23.04.2017, 14:19 Uhr

Am ersten Tag des traditionellen Mai-Spielens verköstigte Christian Schicker die hungrige Meute.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Musik des 1. Neunkirchner Musikvereins beschallte am 23. April einen Teil der Bezirkshauptstadt. Die Musiker rund um Stabführer Franz Brenner absolvierten ihre erste Runde durch Neunkirchens Gassen. Traditionell klingt der Mai-Weckruf bei Allegro-Wirt Christian Schicker aus, der für die Musiker – unter ihnen Uli Wedl, Wolfgang Weninger und Trommelhund Tobias Santrucek – Durstlöscher und Käsekrainer auftischte. Das Schauspiel genossen unter anderem Stadtrat Armin Zwazl, Elfriede und Franz Fischer, Wolfgang Tarman, Fotograf Martin Wieland, Anna Hochhauser, Franky Steiner sowie GR Michael Bele und Gudrun Gräftner.Und so nebenbei spielte Walter Nagl Austropop im Allegro und versüßte so den Frühschoppen.