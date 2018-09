Wer Wein trinkt, rettet die Kirchenorgel

12.09.2018, 10:47 Uhr

Schwarzaus historische Orgel soll saniert werden. Wer "Orgelwein" konsumiert, trägt zur Sanierung bei.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Pfarrkirche in Schwarzau im Gebirge beherbergt eine Orgel von Joseph Loyp. Die historische Orgel stammt aus dem Jahr 1838 und ist nun sanierungsbedürftig. "Die Orgel und die Orgelpfeifen gehören erneuert", weiß SPÖ-Bürgermeister Michael Streif.Die benötigte Summe beziffert Streif mit 80.000 bis 85.000 Euro. In der Gemeinde ist nun der "Joseph Loyp Orgelverein" bestrebt, die Sanierungssumme aufzutreiben – und das mit einer süffigen Aktion. Streif: "Im Café zum Naturpark werden ein weißer und ein roter Orgelwein verkauft. Pro Achterl Grüner Veltliner Kristall 2017 vom Weingut Georg Herzog (2,50 Euro) und pro Achterl St. Laurent 2015 (2,50 Euro), ebenfalls vom Weingut Herzog, landen 50 Cent für die Orgelrestaurierung im Spendentopf.Natürlich sponsert der Ortschef die Sanierung so gut er kann. "Am liebsten trinke ich den Weißen", so Streif. Laut Bürgermeister steigt der Wert der Orgel nach der erfolgten Restauration auf einen siebenstelligen Betrag.