F/LIST Feistritztallauf, die 4. Auflage

14.09.2018, 07:35 Uhr

Laufherausforderung in der malerischen Kulisse des Feistritztals.

Ein Event für die ganze Familie

BEZIRK NEUNKIRCHEN (simon). Am 26. Oktober wird der 4. F/LIST Feistritztallauf wieder Sportler aus der Region und aus ganz Österreich anlocken, und für neue Rekorde sorgen. Knapp 700 Läufer bewiesen im Vorjahr, dass der F/LIST Feistritztallauf ein Fixpunkt im Laufkalender ist.Neben den bekannten Disziplinen Halbmarathon, 10-km-Lauf und 10-km-Nordic Walking in je drei Altersklassen gibt es heuer erstmals auch eine 5-km-Strecke für Hobbyläufer, die von Unteraspang bis zum Zielgelände in Thomasberg führt. Außerdem werden auch heuer wieder die kleinen Sportskanonen bis zwölf Jahre ihr Können zeigen. Die Kinderläufe über 400 und 800 Meter sorgten bei der Premiere im Vorjahr bei über 150 Kids für Begeisterung.Veranstalter Hermann Steinacher von TimeResult: "Es ist sehr schön zu sehen, wie der Feistritztallauf jedes Jahr größer wird und auch in der Lauf-Community super ankommt. Mit der Einführung der Kinderläufe im letzten Jahr und dem ‚Fünfer‘ beim heurigen 4. F/LIST Feistritztallauf ist nun quasi für jede Alters- und Trainingsklasse das Richtige dabei."Der Erfolg des F/LIST Feistritztallaufes ist auch darin begründet, dass der Veranstalter großen Wert darauf legt, dass sich nicht nur die LäuferInnen, sondern auch deren Familien wohl fühlen. Im Zielbereich gibt es eine Menge zu erleben: Die Fans und BegleiterInnen können sich bei Musik und Verpflegung unterhalten, während sich die Kids – auch wenn sie nicht bei den Kinderläufen dabei sind – beim Fußballspielen, Kistenklettern und Kinderschminken die Wartezeit auf die sportlichen Eltern, Verwandten und Freunde verkürzen. Das F/LIST-Firmengelände in Thomasberg wird so auch heuer wieder zu einer Sportarena mit Unterhaltung für Jung und Alt.

Die Starts