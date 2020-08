Gut gekocht ist halb verkostet: Darum darf regionales Wildfleisch in keiner Küche fehlen.



NÖ. „Wer glaubt, dass wir nur Rehbraten und Hirschgulasch aufkochen werden, der irrt. Wildfleisch lässt sich in allen beliebten Küchen vielfältig einsetzen", sagt Martina Hohenlohe, Foodbloggerin und Wildfleisch-Köchin aus Leidenschaft.

Um die Fleischliebe an Hobbyköche zu Hause weiterzugeben, wird sie gemeinsam mit dem NÖ Jagdverband abwechslungsreiche und vielfältige Wildgerichte präsentieren. "Wir wollen damit zeigen, dass jeder leicht mit Wildbret kochen kann."

Vorteile der "wilden" Küche

Richtig zubereitet ist Wildfeisch nicht nur lecker, sondern auch gesund. Vor allem Abnehm-Willige sollten hier öfter zugreifen, denn: Wild ist von Natur aus fettarm und enthält obendrein noch jede Menge Eiweiß – mehr als die Kollegen Rind und Schwein. Außerdem liefert es viele Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe. Ganz zu schweigen von den Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper nicht selber herstellen kann.

„Heimisches Wildbret zählt zu den gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln, die Österreich zu bieten hat. Leider glauben jedoch viele, dass man für die Zubereitung ein Spitzenkoch sein muss oder dass Wildbret nicht schmeckt. Beides stimmt nicht", weiß Josef Pröll, Landesjägermeister von Niederösterreich.

In der Video-Serie mit Martina Hohenlohe werden daher einfach nachzukochende und vor allem alltägliche Wild-Rezepte kreiert. Wichtig hierbei: Auf Fleisch aus der Region achten. Hat man Lust bekommen selber einmal den Kochlöffel zu schwingen, wendet man sich am besten an die örtliche Jägerschaft oder an den Wildbrethandel.

Zubereitung per Karte

Wildfleisch lässt sich in allen beliebten Küchen vielfältig einsetzen. Einige Wildtiere, Hirsch beispielsweise, liefern Steaks, die man ganz normal in der Pfanne anbraten kann. Weiters kann man aus Wildfleisch auch klassisches Gulasch und andere Schmorgerichte zaubern. Als besondere Leckerbissen gelten Spezialitäten wie der zarte Rehrücken oder das Hirschkarrée.

Sollte man einmal keine Zeit haben, um sich selber in die Küche zu stellen, so kann man die Arbeit auch dem netten Koch des regionalen Restaurants überlassen.

Die gesundheitlichen Vorteile werden dadurch nicht weniger, genauso wie der hervorragende Geschmack und die Liebe bei der Zubereitung.