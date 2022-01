Da die Corona-Krise der 70-Jahr-Feier der Landjugend OÖ einen Strich durch die Rechnung machte, soll diese heuer im Sommer nachgeholt werden.

OÖ. So wird am 26. Mai wird das "SiebzigAir" in Zipf mit namhaften Künstlern und vielen Landjugendlichen gefeiert. Weiter geht ́s von 5. bis 7. August – da treten Teilnehmer aus ganz Österreich beim Bundesentscheid Agrar- und Genussolympiade in Vöcklabruck gegeneinander an. Dabei sind Wissen und Können zu landwirtschaftlichen Themen, bzw. zu Themen rund um Lebensmittel und Gastronomie, gefragt. Ein weiteres Highlight für die Landjugend ist das größte Erntedankfest des Landes am 18. September in der Linzer Innenstadt. Von der Erntedankmesse im Linzer Dom, über den Schmankerl- und Handwerksmarkt bis hin zum großen Festumzug über die gesamte Landstraße ist für jeden etwas dabei.