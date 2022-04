470 Tonnen „oberösterreichischer Solidarität“ wurden in Form von Sachspenden in die Ukraine verschickt. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bedanken sich bei den Landsleuten für die große Hilfsbereitschaft und bei der Volkshilfe Oberösterreich für die Koordination der offiziellen Spendenaktion des Landes.

OÖ/UKRAINE. „Die Bilder aus Mariupol und Butscha machen uns tief betroffen. Wir hoffen, dass dieser schreckliche Krieg ein rasches Ende hat und das Leid der Menschen endlich beendet wird. Solange das nicht der Fall ist, wird Oberösterreich weiter tatkräftig helfen“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP).

„Als Volkshilfe verfügen wir im Bereich der Spendenaktionen über jahrzehntelange Erfahrung. In Oberösterreich arbeiten wir für die logistische Abwicklung der Hilfstransporte mit ACS Logistics mit Sitz in Hörsching zusammen. In der Ukraine, in Rumänien und in Moldawien kooperieren wir mit Partnerorganisationen wie beispielsweise ‚Narodna Dopomoha‘. Diese übernehmen für uns die Verteilung der Sachspenden und sind Garant dafür, dass jede Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, so Jasmine Chansri, Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich.

Bedarf nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken

Bisher wurden über die gemeinsame Spendenaktion von Volkshilfe und Land Oberösterreich 25 Hilfslieferungen mit insgesamt rund 470 Tonnen an Sachspenden abgewickelt. Sachspenden können weiterhin in den 22 Shops der Volkshilfe abgegeben werden. Am dringendsten werden im Moment haltbare Lebensmittel und Getränke benötigt. Ansonsten herrscht Bedarf nach folgenden Sachen:

Baby-Hygieneartikel und Windeln,

Hygieneartikel für Frauen,

Verbandsmaterial (Binden, Kompressen, Pflaster, Watte etc.),

Original verpackte fiebersenkende Schmerzmittel und Antibiotika (für Kinder und Erwachsene) sowie Blutdruckmittel.

Alle Abgabestellen und Öffnungszeiten auf volkshilfe-ooe.at