Die Puckinger Landjugend hat mit ihrem „Glühmost für daheim“ freiwillige Spenden gesammelt und konnte so 1.500 € an den Verein Rollende Engel übergeben.

Mitte Dezember standen die Puckinger Jugendlichen vorm Direktvermarkter im Ort und haben gegen eine freiwillige Spende ihren selbstgemachten Landjugend Most mit fertigen Glühmostsackerl für daheim verteilt. Zahlreiche Puckingerinnen und Puckinger nahmen das Angebot an und somit konnte eine Gesamtsumme von 1500 € an den gemeinnützigen Verein Rollende Engel gespendet werden. „Anfang Jänner durften wir uns selbst von der einzigartigen Arbeit der „Engel“ überzeugen“, die nur durch Spendengelder finanziert wird,“ erzählt Leiterin Carina Humenberger. Der Verein aus Wels erfüllt todkranken Menschen deren letzten Wunsch. 100% der Spenden werden dabei für die nächsten Wunschfahrten der rollenden Engel verwendet.