Corona bleibt auch im Jahr 2022 ein großer Unsicherheitsfaktor.

OÖ. „Die Omikron-Variante ist die große Unbekannte des neuen Jahres“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Unabhängig davon rechnet etwa die Oesterreichische Nationalbank für 2022 mit einem starken Wirtschaftsaufschwung in Österreich. „Oberösterreich ist schon bisher rascher und vor allem auch deutlich besser aus der Krise gekommen als andere. Diese Entwicklung erwarte ich auch für das Jahr 2022, weil Oberösterreichs Wirtschaft sich gerade in der Pandemie als besonders robust und krisenfest erwiesen hat“, erklärt Achleitner. Die oberösterreichische Landespolitik werde auch künftig für die besten Rahmenbedingungen dazu sorgen.

Mittlerweile liegen fast zwei Jahre der Pandemie hinter uns. Der massive Wirtschaftseinbruch 2020 konnte 2021 teilweise aufgeholt werden. Für 2022 prognostiziert das WIFO sogar ein Wirtschaftswachstum von 5,2 %. Die tatsächliche Entwicklung wird in erster Linie von der Gesundheitssituation abhängig sein. Wir setzen uns aber weiterhin dafür ein, dass die Unternehmen unter Einhaltung von Sicherheitskonzepten ihrer Tätigkeit weitgehend nachgehen können. Trotz einiger Fragezeichen blicken wir grundsätzlich optimistisch in die Zukunft und rechnen für 2022 mit einer Fortsetzung des Aufschwungs.

„Das Umfeld bleibt herausfordernd“, sagt Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung OÖ. Neben Pandemiebewältigung, eingeschränkter Komponentenverfügbarkeit, volatiler Kundenabrufe und erhöhter Kosten, verschärfe der Arbeitskräftemangel die Lage. Besonders kritisch sei die Entwicklung bei den Energiekosten: „Bleiben die massiv gestiegenen Preise für Strom und Gas auf dem aktuellen Niveau, sind Geschäftsmodelle mit hohem Energieverbrauch am heimischen Standort nicht mehr tragfähig. Der Industriestandort wäre massiv gefährdet.“

Jakob Leitner, Geschäftsführer Spar-Zentrale Marchtrenk

Peter Hildebrand, Geschäftsführer Betten Reiter

„Auf der einen Seite wird das Thema verfügbares Bauland immer schwieriger und die Preise explodieren. Auf der anderen Seite stellen uns die Beschaffung von Baumaterialien, der Fachkräftemangel und die Thematik der Preissteigerung rund um das Thema CO2-Steuer vor neue Aufgaben. Die Erfüllung von Wohnträumen treibt uns an und das werden wir bei all diesen Rahmenbedingungen auch in Zukunft bestens umsetzen.“