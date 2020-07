Der Linzer Sozialverein VSG hilft Jugendlichen ihren Platz in der Berufswelt zu finden.

LINZ. Der Tätigkeitsbereich des VSG (Verein für Sozial- und Gemeinwesenprojekte) spannt sich von sozial- und berufspädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche über Berufsberatung für Wiedereinsteigerinnen, Ausbildungsprogrammen zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, bis hin zur Förderung von freiwilligem Engagement im Sozialbereich. Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer machte sich vor Ort ein Bild von den Angeboten, die Jugendlichen den Einstieg ins Arbeitsleben erleichtern.

80 Prozent Vermittlungsquote

„Berufsorientierung Kick“ bietet Linzer Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirksame und nachhaltige Unterstützung bei der Lehrstellen-, Arbeitsplatz- oder Ausbildungssuche. In der Gruppe und im Einzelcoaching werden persönliche Strategien für die individuelle berufliche Zukunft entwickelt und tatkräftig umgesetzt. „Das Projekt „Kick“ hatte in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche Vermittlungsquote von 80 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 wurden bereits 48 Jugendliche aufgenommen. Von diesen konnten bereits 17 positiv vermittelt werden“, sagt Geschäftsführerin Susanna Rothmayer.

„Immer mehr junge Menschen brauchen für den Arbeitsmarkteinstieg eine besondere Vorbereitung. Das oberösterreichische Sozialressort setzt hier an und unterstützt Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht am "ersten Arbeitsmarkt" unterkommen.“

Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ)

Geschäftsführerin Susanna Rothmayer (rechts) bedankte sich bei Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer für die Unterstützung seitens des Sozialressorts.

Foto: Land OÖ/Stinglmayr

hochgeladen von Ingo Till

Schulabschluss nachholen

Das „Lernzentrum Learn“ ist ebenfalls beim VSG angesiedelt. Hier werden Jugendliche und junge Erwachsene beim Nachholen von Bildungsabschlüssen unterstützt, Basisbildungs­kurse zur Verbesserung der beruflichen Chancen und Projekte zum Einstieg in die Lehre angeboten. Im Jahr 2019 haben 32 Personen ihren Pflichtschulabschluss nachgeholt. In den Projekten LEARN.fit und Perspektive Lehre haben 35 junge Erwachsene eine Lehrausbildung begonnen.

Etwas Neues lernen

Am Projekt „AusbildungsFit Factory“ nehmen Jugendliche und junge Erwachsene maximal ein Jahr teil. Sie bekommen in dieser Zeit eine Beihilfe zur Deckung ihres Lebensunterhaltes vom AMS. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die sich nach Ende der Schulpflicht weiterentwickeln und neue Kompetenzen erlangen möchten. Zur Spezialisierung stehen Grafik-, Video-, Holz-, Metall- und Kreativwerkstätten zur Verfügung.