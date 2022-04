Auf jede Nadel passt ein Faden – davon kann auch Maria Schedl, Besitzerin von „Handarbeiten Schedl“ auf der Hauptstraße in Oberpullendorf, ein Lied singen. Im Gespräch mit der Horitschonerin erfuhr man spannende Häkel-, sowie Stricktipps. Auch die kommenden Sommertrends wurden genauestens besprochen.

OBERPULLENDORF. Selbstgestrickte Socken und ein warmer Schal im Winter, doch was kann man in der Sommerzeit, als Hobbystricker zaubern? Auf diese Frage hatte Maria Schedl eine sofortige Antwort: „Sommertops, in allerlei Farben!“ Auch in ihrem Shop präsentierte sie zwei Bustiers, die sich beispielsweise perfekt fürs Sonnenbaden eignen. Schon in den Vorjahren tendierte der Modetrend zu gehäkelten Kleidungsstücken, da passt das luftige Bikinitop perfekt für einen heißen Sommertag. Doch auch an warmen Frühlingstagen wäre dies super kombinierbar. Maria Schedl fügte im Gespräch über die kommenden Trends noch hinzu: „Ich denke vor allem Orange- und Beigetöne werden in der nächsten Zeit absolut gefragt sein!“

Kreativer Ausgleich

Begonnen bei Hauben, über Socken, bis hin zu gehäkelten Federn, welche den Traumfänger aufpeppen – die Kreativität nimmt kein Ende. Die Horitschonerin erwähnte, dass sie sich schon ihr Leben lang für die Handarbeit interessierte und das Spiel mit Nadel und Faden als Ausgleich am Ende des Tages genießt. Auch für Kinder und Teenager bietet sich die Handarbeit als zusätzliches didaktisches Werkzeug an, um vom täglichen Schulstress abzulenken.

Also nur ran an den Faden - den liebsten Geschenke zaubern und die Kreativität ausleben lassen.