NECKENMARKT. Am Samstag, den 29.01.2022, fand im Gasthof zur Traube der Feuerwehrball mit Pandemie-Twist statt! Auch wenn es dieses Jahr leider keine Musik- sowie Tanzeinlagen gab, wurde im großen Saal des Gasthofs eine herzhafte Alternativveranstaltung gefeiert.



Mit einem 4-gängigen Genussmenü konnte jedermann die Gemeinschaft, das Ambiente und natürlich die deliziösen Speisen genießen. ,,Zur Zeit sind 127 Feuerwehrler bei uns tätig, zwanzig davon sind Jugendliche und dies macht uns ausgesprochen stolz! Im Alter von 10 bis 16 Jahren ist man bei der Jugendfeuerwehr tätig, danach wechseln diese in den Aktivstand.", erklärte Feuerwehr-Kommandant Markus Lang. Er fügte noch hinzu, dass ein Anteil der Einnahmen des Abends vom Gasthof an die Freiwillige Feuerwehr Neckenmarkt gespendet wird.

An der Idee der Alternativveranstaltung grübelte das Team des Gasthofs zur Traube und dies auch mit Erfolg, denn bei den Gesprächen mit den Besuchern konnte man deren Freude, wieder ein wenig ,,Normalität" zurückzubekommen, deutlich aus deren Gesichtern lesen. Auch wenn das Fest coronabedingt um 22 Uhr enden musste, genossen alle Anwesenden die Zeit miteinander und hatten eine kleine Abwechslung vom momentanen ,,faden" Alltag, wie auch ein junger Mann erwähnte.