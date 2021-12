Schon seit vielen Jahren unterstützt der Elternverein der HAK/HAS Oberpullendorf die Schulbibliothek großzügig und regelmäßig mit Bücherspenden!

Elternvereinsobfrau Daniela Dostal hat auch heuer wieder gemeinsam mit Kassier Gerhard Pretsch und Schriftführerin Christine Pöltl einen Scheck über 1000,-€ an Schulbibliotheks-Leiterin Prof. Christa Nestl überreicht.

Abwechslungsreicher Unterricht

Durch diese regelmäßige Unterstützung des Elternvereins ist es unter anderem möglich, dass in der Schulbibliothek der HAK/HAS Oberpullendorf 140 verschiedene Titel in Klassenstärke vorhanden sind – einem abwechslungsreichen Literaturunterricht steht damit nichts im Wege!

Insgesamt können Schüler*innen und Lehrer*innen in ihrer Bibliothek aus ca. 11.200 Büchern und anderen Medien auswählen.

Bücher für alle Bedürfnisse

Für Referate, Recherchen und Abschlussarbeiten wird die Schulbibliothek von den Schüler*innen ebenso genutzt wie zum Ausborgen spannender Lektüre für die Freizeit.

Auch fremdsprachige Bücher in Englisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch und Französisch sind verfügbar.

Lernen zwischen Büchern

Und die Bibliothek ist mit ihren 10 Computerarbeitsplätzen und ihrer angenehmen, entspannten Atmosphäre nicht zuletzt auch als Arbeitsraum für Gruppenarbeiten ein beliebter (Aufenthalts-)Ort in der Schule.

