Die Freibäder und Badeseen im Bezirk Oberpullendorf verzeichneten bislang ein deutliches Besucherminus durch die Corona-Krise.

BEZIRK (ms). Aufgrund der Corona-Krise ist auch der Badespaß in diesem Sommer Einschränkungen unterworfen. Die Freibäder und Badeseen haben später geöffnet und auch die Besucherzahlen hinken deutlich hinterher - im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Bezirksblätter hörten sich bei einigen Gemeinden im Bezirk Oberpullendorf um, wie die Situation konkret aussieht.

Mehr Personal notwendig

"Unser Freibad wurde heuer am 29. Mai geöffnet. Natürlich gibt es in diesem Jahr besondere Herausforderungen bezüglich Corona. Wir benötigen mehr Personal, Desinfektionsmittel, da die Corona-Vorschriften eingehalten werden müssen. Unser Waldbad ist allerdings gut besucht. Der kalkulatorische Abgang wird aufgrund von Mehraufwendungen (Personal- und Sicherheitsmaßnahmen) höher sein", berichtet Rosemarie Godovitsch von der Gemeinde Neutal.

Das Waldbad Neutal punktet mit einigen Attraktionen wie Kinderbecken mit Baby-Rutsche und Wasserspielplatz, Großwasserrutsche, Sprungbecken mit 1- und 3-m-Sprungbrett, Relaxzonen für Ruhe und Erholung, Streetsoccer- und Beachvolleyballplatz, einzigartigem Abenteuerspielplatz, 300 m² großer überdachter Sandspielplatz und kostenlosem WLAN.

Kein Geschäft

Michael Panacz von der Stadtgemeinde Oberpullendorf: "Ein Freibad ist aufgrund der hohen Investitionen zur Aufrechterhaltung nie ein Geschäft, heuer sind die Kosten noch höher und die Umsätze niedriger. Wir haben das Freibad am 11. Juni eröffnet, da wir abwarten wollten, wie es den anderen geht. Natürlich machen es die Corona-Vorschriften nicht einfachen. Wir haben die Saisonkarten heuer günstiger."

Die Besucherzahlen schätzt er bisher etwa die Hälfte vom Vorjahr: "An den letzten heißen Sommertagen war es schon besser. Wir hatten etwa 300 bis 400 Besucher pro Tag, das entspricht etwa einem guten Durchschnitt. Der liegt bei rund 350 Besuchern. Normalerweise haben wir bis zum zweiten Septemberwochenende offen, heuer werden wir, wenn das Wetter passt, eventuell eine Woche verlängern", so Panacz.

Mitarbeiter testen

Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg meint dazu: "Die Sonnentherme hat seit 1. Juli geöffnet. Die Besucherzahlen liegen ungefähr 20 bis 30 Prozent hinter dem Rekordjahr 2019, dies hat damit zu tun, dass wir nicht so viele Gäste in die Therme lassen können (1m Abstandsregel). Bei schönem Wetter ist dies etwas leichter, die Sonnentherme hat einen großen Freibereich (20.000m²), der zur Verfügung steht. Aufgrund der Abstandsregeln liegen wir hinter den Zahlen der Vorjahre, somit haben auch die heißen Tage der letzten zwei Wochen keine signifikanten Steigerungen bei den Besuchern gebracht."

Werner Cerutti: "Einige Gäste beschweren sich über andere Gäste, dass die Abstandregeln nicht eingehalten werden, andere Gäste beschweren sich, dass die Abstandsregeln zu streng ausgelegt sind!"

Badeseen/Freibäder im Bezirk

Im Bezirk Oberpullendorf gibt es 6 Freibäder und 4 Badeseen: