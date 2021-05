Die aktuellen Zahlen rund um das Corona-Virus: Bisher 644.586 Fälle, 10.596 verstorben und 628.312 genesen. 413 hospitalisiert, davon 151 intensiv. 379 Neuinfektionen österreichweit.

Bisher gab es in Österreich 644.586 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Mai 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 10.596 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 628.312 wieder genesen. Derzeit befinden sich 413 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 151 auf Intensivstationen betreut.

Durch das Bundesland Wien erfolgte eine Korrektur bei der Belegung von Normal- und Intensivbetten. Österreichweit sind damit 262 Normal- und 151 Intensivbetten belegt.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 1

Kärnten: 36

Niederösterreich: 94

Oberösterreich: 57

Salzburg: 10

Steiermark: 65

Tirol: 28

Vorarlberg: 21

Wien: 67

