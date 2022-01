Der Abendhimmel zeigt sich in seiner vollsten Pracht. Das Leuchten, das Strahlen, die Farben, die Stimmung sind ein Geschenk des Himmels. Ein krönender Abschluß für einen guten und schönen Tag im Dienst.

Eine kluge Frau sagte heute zu mir: " Ich habe mich dran gehalten am Ende des Tages auf das zu schauen, was gut und schön war. Ich habe immer gerne und viel gelacht. Und wenn mir am Morgen nicht gut war, bat ich meinen Mann mir einen Witz zu erzählen, damit ich lachen kann. Lachen ist wichtig und hilft durch schwere Zeiten zu kommen."

Ein paar Fragen zur Inspiration:

Was bringt euch zum Lachen?

Was hilft euch durch schwierige Zeiten zu gehen?

Wo gibt es Kraftquellen?

Wie oft achtet ihr im Laufe des Tages auf euer Körpergefühl?

Könnt ihr Einfluss auf eure Gefühle nehmen?

Könnt ihr Einfluss auf eure Gedanken nehmen?

Könnt ihr auf euer "SOSEIN" einwirken?

Der Begriff des "Soseins" ist von Kurt Tepperwein, der mich zurzeit immer wieder inspiriert und anregt. Besonders mag ich das Format "Gespräche mit einem Freund" - kann ich sehr empfehlen, wenn Interesse an neue Sichtweisen besteht.

Hier kann sich der Kreis der Sichtweisen wieder schließen - die Sicht im Außen und die Sicht im Inneren - es kommt immer darauf an, worauf man die Aufmerksamkeit richtet. Beim Fotografieren hätte ich die Haltung nur ein klein wenig verändern müssen und ich hätte die graue, asphaltierte Straße im Blick gehabt - grau und triest. Und nur einen Augenblick davon entfernt ist der leuchtende, goldene, strahlende Himmel🙏😍