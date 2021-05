Nach dem Zubau vom Haubenrestaurant Ratschen im Frühling erfolgte mit dem Spatenstich nun auch der Startschuss für die Erweiterung der Wohnothek in Deutsch Schützen.

DEUTSCH SCHÜTZEN. Am Freitag, 28. Mai, wurde der Spatenstich für die Erweiterung der Wohnothek am Ratschen in Deutsch Schützen gesetzt. Mit dem rund 4,5 Mio. Euro Projekt wird ein weiterer Impuls für den sanften Tourismus in der Region geschaffen.

Das Ratschen wurde 2007 eröffnet, die Wohnothek kam 2011 hinzu. Nunmehr werden die bestehenden 20 Betten auf 60 erweitert. "Das Ratschen ist ein Erfolgsprojekt! Nach 15 Jahren war eine Modernisierung notwendig. Wir setzen den Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Das ermöglicht auch die Zusammenarbeit mit unserem Freund Hans Kilger", sagt Geschäftsführer Josef Wiesler.

Josef und Gerda Wiesler, LR Leonhard Schneemann und Investor Hans Kilger

40 neue Betten

Durch die Erweiterung werden 12 Wohnboxen für je zwei Personen errichtet. Hinzu kommen vier Familienblöcke mit jeweils vier Betten. Somit gibt es nach Fertigstellung 40 neue Betten in der Wohnothek auf einem Areal von 18.000 m2. Die Bauarbeiten beginnen bereits kommende Woche. Die Fertigstellung ist mit Ende 2021 geplant. "Unser USP ist die harmonische Einbindung in die Naturlandschaft umgeben von Weingärten und Wäldern. Mit dem Zu- und Umbau des Restaurants und der Erweiterung der Wohnothek soll die Attraktivität unseres Betriebes deutlich erhöht und neue Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden", streicht Wiesler hervor.

Ratschen & Wohnothek-Geschäftsführer Josef Wiesler: "Der Gast soll bei uns ankommen, nächtigen und die Kulinarik genießen, tagsüber aber Land und Leute kennen lernen und sich in die Region mit ihren vielfältigen Möglichkeiten verlieben."

"Wir errichten zudem ein „Tagesrestaurant“ mit 250 Quadratmetern. Dieser neue Gastrobereich dient den Gästen in Ergänzung zum bestehenden Haubenrestaurant als Frühstückslokation, steht ihnen aber auch tagsüber für die Konsumation von Kaffee und Kuchen sowie kleineren kalten und warmen Speisen zur Verfügung. Es wird auch einen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruheräumen mit 150 Quadratmetern sowie einem Außenpool geben. Wir wollen kein Wellnesshotel werden, aber den Gästen die Möglichkeit geben, nach einem ausgedehnten Urlaubstag in der Region mit E-Biken oder Wandern abzukühlen oder sich im Winter vor dem Abendessen im Haubenrestaurant durch einen Saunaaufguss frisch zu machen", fasst Wiesler zusammen.

Starker Impuls für das Südburgenland

Für Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann ist das Projekt "ein wichtiger Impuls für das Südburgenland!“ Er sagt auch die Unterstützung des Landes zu: "Das ist der richtige Weg. Es braucht derartige wachstumsstärkende Impulse, damit wir gestärkt aus der Krise gehen. Auch das Land setzt mehrere Initiativen. Gerade im Südburgenland sind solche Projekte wichtig, um den sanften Tourismus zu fördern und neue Arbeitsplätze im Südburgenland zu schaffen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg!"

Investor Hans Kilger: „Das Südburgenland ist ein weinkulinarisches Paradies für Genuss- und Qualitätsfanatiker wie mich. Die Region bietet hochwertige Produkte, leidenschaftliche Erzeuger und viele Möglichkeiten für Menschen mit Unternehmergeist. Die Menschen hier leben ihre kulinarischen Traditionen, wissen um die Qualität ihrer Produkte und teilen diese mit herzlicher Gastfreundschaft.“

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ergänzte: „Die Investitionen in die Erweiterung der Wohnothek stellt einen weiteren wichtigen Impuls für die touristische Entwicklung des Südburgenlandes dar. Das Projekt wird die gesamte Region stärken und dieses Kleinod noch mehr zum Aushängeschild für Genussurlaub auf höchstem Niveau machen.“

