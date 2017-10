Gemeinderatswahl im Bezirk - Ein Überblick

04.10.2017, 10:30 Uhr



Die Hochburgen der Parteien

In den Gemeinderäten erhielt 2012 die SPÖ 287 Mandate, die ÖVP 264, die FPÖ 19 Mandate, die Grünen 3 und Listen 15 Mandate. Bei den Bürgermeistern stellte die SPÖ 17 und die ÖVP 15.SPÖ und ÖVP verlierenDiesmal erhielt die SPÖ (45,47%) 276 Gemeinderäte (-11), die ÖVP (41,47%) 257 (-7), die FPÖ (8,5%) 37 (+18), die Grünen (1,72%) 5 (+2), die NEOS (0,65%) 1 (+1) und Bürgerlisten (2,20%) 12 (-3). Bei den Bürgermeistern stellt vor den Stichwahlen die ÖVP nun 15, die SPÖ 14.Die Hochburg der ÖVP bildete Badersdorf mit 81,12 Prozent der Stimmen. Die SPÖ verbuchte in Grafenschachen 77,95 Prozent. Für die FPÖ war Deutsch Schützen-Eisenberg mit 24,25 Prozent die klare Nummer 1. Die Grünen erreichten in Oberschützen 7,16 Prozent. Das beste Ergebnis einer Liste schaffte "Pro Jabing" mit 39,22 Prozent. Die NEOS kamen in Pinkafeld auf 7,03 Prozent.

1. Grafenschachen (77,95 Prozent), 2. Neustift/L. (69,27 Prozent), 3. Stadtschlaining (66,94 Prozent)1. Badersdorf (81,12 Prozent), 2. Schachendorf (66,99 Prozent), 3. Deutsch Schützen-Eisenberg (65,60 Prozent)1. Deutsch Schützen-Eisenberg (24,25 Prozent), 2. Wolfau (20,18 Prozent), Bad Tatzmannsdorf (17,39 Prozent)1. Oberschützen (7,16 Prozent), 2. Litzelsdorf (5,54 Prozent), 3. Oberwart (5,19 Prozent)1. Pinkafeld (7,03 Prozent)1. Pro Jabing (39,22 Prozent), 2. BHW (20,89 Prozent), 3. LAG (15,11 Prozent)