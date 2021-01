Die Liftanlagen werden von 18. bis 21. Jänner geschlossen und sind ab 22. Jänner wieder in Betrieb.

SILLIAN. „Mit Ferienende ist die Resonanz in unseren Osttiroler Skigebieten weiter deutlich gesunken. Der Betrieb unter der Woche wird daher nicht ausreichend genutzt, um weiterhin geöffnet zu halten“, so Martha Schultz, Mitinhaberin der Schultz Gruppe. Nach den Skiliften in St. Jakob im Defereggental und in Kals am Großglockner schließt nun auch das Skizentrum Sillian Hochpustertal in der kommenden Woche und wird mit dem Wochenende am Freitag, 22. Jänner, wieder in Betrieb genommen. Ob das Skigebiet bis Saisonende geöffnet bleibt, hängt von den weiteren behördlichen Entscheidungen hinsichtlich Gastronomie- und Hotellerie ab. Das Skigebiet Goldried Matrei bleibt weiterhin geöffnet.