Wenn im Herbst die Ernte eingebracht wird, beginnt im SalzburgerLand traditionell

der Bauernherbst.

SAALFELDEN. Dann darf die Arbeit am Bauernhof einmal ruhen, um gemeinsam die Zeit zu genießen. Und genau das dürfen in diesem Sommer auch SOS-Kinderdorf-Familien. In herausfordernden Zeiten kommt so eine Auszeit am Bauernhof gerade recht.

Oberlettlhof

Am Oberlettlhof in Saafelden freut sich nicht nur die Gastgeberfamilie Salzmann über Besuch. Auch die vielen Tiere wie Kühe, Schafe, Hühner, Enten, Hasen und Katzen lassen sich gerne von kleinen Händen streicheln. Zum Austoben lädt der kleine Spielplatz mit Fußballtoren, Trampolin und Tischtennis. Tipp: Mit der Löwen Alpin Card gibt es zahlreiche tolle Ermäßigungen in der Region.

Mehr Infos über Oberlettlhof hier

25 Jahre Bauernherbst – mehr darüber hier