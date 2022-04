Nach der langen, Corona-bedingten Pause feierten die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Wald im Pinzgau ihr traditionelles "Lasseng"-Konzert. Damit leiteten sie das neue musikalische Jahr offiziell ein.



WALD IM PINZGAU. Am 2. April 2022 feierte die Trachtenmusikkapelle Wald im Pinzgau eine musikalische Wiederauferstehung nach einer langen, pandemiebedingten Durststrecke mit dem traditionellen Frühjahrskonzert (Lasseng-Konzert). Es leitet das musikalische Jahr als erste große Aufführung ein und dieses Jahr gab es besonders viel zu feiern.

Der 21-jährige Stefan Kaserer ist neuer Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Wald im Pinzgau.

"Glaube, Liebe, Musiziere"



Mit dem Marsch Glaube, Liebe, Musiziere wurde das Konzert feierlich eröffnet und der Titel zog sich wie ein roter Faden durch die Programmgestaltung. Der Glaube an die Musik wird durch den neuen Kapellmeister Stefan Kaserer gestärkt. Er übernahm beim Lasseng-Konzert den Taktstock vom scheidenden Kapellmeister Stefan Lerch und startet gemeinsam mit einem komplett neu gewählten Vorstand, mit der führenden Obfrau Vanessa Wechselberger, in eine neue musikalische Zukunft.

Das Jugendorchester Wald, Neukirchen, Krimml zeigte den Zuhörer:innen vor Beginn des Konzertes der Trachtenmusikkapelle Wald im Pinzgau ihr musikalisches Talent. Danach begab sich die Musikkapelle Wald mit dem erst 21-jährigen neuen Kapellmeister mit traditionellen und modernen Stücken auf eine musikalische Reise.

Vanessa Wechselberger ist Obfrau der Kapelle.

Zahlreiche Ehrungen beim Fest



Ein besonderes Engagement und Liebe zur Musik zeigt sich bei den Ehrungen

Die Liebe zur Musik zeigte sich schließlich bei den Ehrungen nach dem ersten Teil des Konzertes. Fünf neue Jungmusiker:innen wurden offiziell als feste Mitglieder der Trachtenmusikkapelle begrüßt und vier junge Musiker:innen erhielten das Leistungsabzeichen in Bronze.

Dank für langjährigen Einsatz



Instrumentaler Einsatz bei der örtlichen Kapelle braucht einen hohen zeitlichen Aufwand zulasten der Freizeit und daher ist eine langjährige Mitgliedschaft keine Selbstverständlichkeit. Für den langjährigen und vorbildlichen Einsatz wurden gleich dreizehn Mitglieder:innen mit einem Ehrenzeichen ausgezeichnet. Sieben erhielten das Ehrenzeichen in Bronze für zehn Jahre aktive musikalische Mitgestaltung, drei Silber für fünfundzwanzig Jahre, zwei Gold für vierzig Jahre und ein Musikant durfte für sechzig Jahre das Ehrenzeichen in Gold in Empfang nehmen.

Bürgermeister Obermoser Michael, Kapellmeister Kaserer Stefan, Wechselberger Christian mit Frau Sabine, Wechselberger Rupert mit Frau Rosmarie, Obfrau Wechselberger Vanessa, Bezirkskapellmeister Stellv. Brandauer Lorenz

Ein Musikverein braucht auch Funktionäre, die zusätzlich zur musikalischen Mitgestaltung den Verein selbst gestalten und lenken. Diese Aufgaben benötigen ein besonderes Geschick und daher durfte die Walder Trachtenmusikkapelle drei besondere Personen zusätzlich hervorheben:

Martin Dengg erhielt für seine 20jährige Tätigkeit als Kassier das Verdienstzeichen in Silber des Salzburger Blasmusikverbandes.

erhielt für seine 20jährige Tätigkeit als Kassier das Verdienstzeichen in Silber des Salzburger Blasmusikverbandes. Das goldene Verdienstzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes erhielt Christian Wechselberger für seine von 1999 bis 2022 Obmannschaft, in der er die Kapelle gestaltet und gestärkt hat.

für seine von 1999 bis 2022 Obmannschaft, in der er die Kapelle gestaltet und gestärkt hat. Das silberne Verdienstkreuz des Österreichischen Blasmusikverbandes durfte Rupert Wechselberger zu seinem Abschied nach einer 69jährigen aktiven Mitgliedschaft, bei der er 39 Jahre (1968 bis 2007) als Kapellmeister die TMK Wald musikalisch geformt und somit ein beispielloses Vermächtnis der jungen Generation hinterlassen hat, überreicht werden.

Text: Trachtenmusikkapelle Wald im Pinzgau

