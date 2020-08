Beim Adeg-Markt in Kaprun konnten Kundinnen und Kunden ihre Leergut-Wertbons für die Kapruner Minis spenden, Familie Neumair verdoppelte den Betrag.



KAPRUN. Familie Neumair vom Adeg-Markt in Kaprun hatte eine besonders nette Idee: Auf Anregung von Juniorchefin Christine Neumair stellten sie neben der Leergutannahme eine kleine Box auf, in die Kunden ihre Wertbons einwerfen konnten. Der Erlös wurde vom Kaufhaus verdoppelt und an die "Kapruner Minis" spenden.

Pfarramtsleiter Norbert Ronacher durfte das Geld entgegennehmen und bedankt sich in Namen der Minis und der Pfarre Kaprun für die Unterstützung. Die Kapruner Minis freuen sich über den Betrag, er kommt nämlich ihrem Mini-Lager zu Gute. "Danke für diese besondere Idee und alle Kunden die dabei mitgeholfen haben", so Norbert Ronacher.

