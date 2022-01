Der sichere Umgang mit dem Internet kann gelernt werden. Wer sich unsicher fühlt und in der digitalen Welt Unterstützung benötigt, bekommt diese bei kostenlosen Kursen des Bildungszentrums in vielen verschiedenen Orten im Pinzgau. "Alles geht online – gehen auch Sie mit", so das Bildungszentrum.



PINZGAU. Die digitale Welt gewinnt immer weiter an Bedeutung und bietet viele Chancen und Möglichkeiten. Wer noch keine Erfahrung damit hat oder noch etwas unsicher ist und sein Wissen gerne festigen möchte, profitiert vom Angebot des Bildungszentrums. "Die ersten Kursabsolventen sind mittlerweile online angekommen und vertiefen ihr Können, das Internet sicher zu nutzen", freuen sich die Veranstalter.

Online einzukaufen kann vieles vereinfachen – wenn man weiß, wie es geht. Im Kurs gibt es wertvolle Tipps.

Foto: Bench Accounting/Unsplash

hochgeladen von Johanna Grießer

Bisher waren bereits insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Maishofen, Saalbach, Saalfelden, Dienten, Maria Alm, Unken, St. Martin und Weißbach mit großer Freude, Spaß und Neugierde dabei. Mit 24. Jänner 2022 starten die nächsten kostenlosen Kurse – zusätzlich zu den genannten Orten auch in Lofer und Viehhofen.

Anmeldung für Kurse 2022



Wer Lust hat, mit professioneller Unterstützung die ersten Schritte im Internet zu gehen und vieles rund um Sicherheit, digitale Services und Einkauf im Internet auszuprobieren, kann sich noch unter 06582/76272 oder an bildungszentrum@bz-saalfelden.salzburg.at anmelden.

"Vielleicht haben Sie oder jemand aus ihrem Umfeld Lust, dabei zu sein! Wir freuen uns auf Anmeldungen!", heißt es aus dem Bildungszentrum.

Kennst du jemand, für den dieser Kurs genau das richtige wäre?

