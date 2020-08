Am Nachmittag des 07.08.2020 kam es in Uttendorf zu einem Alpinunfall.

UTTENDORF. Eine 50-jährige Frau aus Graz kam am Nordwest-Grat des Johannisberg in den Hohen Tauern zu Fall und stürzte eine über 200 Höhenmeter lange, steile und felsdurchsetzte Wand ab. Die anderen Mitglieder der Gruppe setzten sofort einen Notruf ab und verständigten die Einsatzkräfte. Die Verunglückte zog sich bei dem Absturz tödliche Verletzungen zu. Am Einsatz waren Kräfte der Alpinpolizei Zell am See, der Rettungshubschrauber C7 und ein Polizeihubschrauber sowohl aus Salzburg als auch aus Kärnten im Einsatz.