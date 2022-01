Für den Salzburger Landes-Skiverband waren sie sehr erfolgreich, es gab 15 Medaillen (zwei mehr als letztes Jahr) und vier erste Plätze.

SPITAL. Bei den Burschen gab es in der Jugend 2 zwei Titel: Lukas Broschek (Maria Alm) gewann die Abfahrt und wurde Dritter im Super-G, Lukas Passrugger (Kleinarl) siegte im Riesenslalom. Niklas Skaardal war Zweiter in der Abfahrt und Sechster im Slalom, sehr gleichmässig fuhr Noah Geihseder (3 Riesenslalom, 4. Abfahrt, 5. Super-G). In der männlichen Jugend 1 siegte Jonathan Kröll (Wald-Königsleiten) im Super-G vor Stefan Schaidreiter (Kleinarl) und Elias Ellmer (Alpendorf-St.Johann) - ein Hattrick für den SLSV. In der Abfahrt landeten Jakob Passrugger (Kleinarl) und Elias Ellmer auf den Plätzen 2 und 3.

Zu den Mädchen: In der Jugend 2 belegte Teresa Fritzenwallner (Bischofshofen) Platz 2 im Slalom. In der Jugend 1 sicherte sich Sophie Fischer (Dorfgastein) den Abfahrtszeiten-Sieg. Eva Premstaller (Bischofshofen) fuhr auf den zweiten Rang. Viktoria Bürgler (Dienten) steuerte zwei dritte Ränge in Abfahrt und Riesenslalom bei.