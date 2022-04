Im französischen Flaine ging heute für die Skibergsteiger die Weltcupsaison zu Ende. Beim abschließenden Sprintrennen sorgte Daniel Zugg mit dem 3. Platz für sein bestes Saisonergebnis. Sarah Dreier wird 3. im Vertical-Gesamtweltcup und Paul Verbnjak holte den U23 Gesamtsieg.

FLAINE (FRA). Nicht hundertprozentig nach Plan verlief das letzte Vertical-Rennen der Saison für Sarah Dreier. Von Beginn an hatte die Salzburgerin mit schweren Beinen zu kämpfen. Sie kam letztendlich auf dem 10. Platz und damit einen Rang vor ihrer Teamkollegin Johanna Hiemer ins Ziel. Mit ihrem Top-Ten Ergebnis konnte Dreier trotzdem den 3. Rang im Vertical-Gesamtweltcup verteidigen und darf sich über eine durchwegs erfolgreiche Saison samt Bronzemedaille bei der EM sowie vielen weiteren Highlights freuen. Bester Österreicher beim Verticalrennen, das aufgrund der Wetterkapriolen am Donnerstag, verkürzt werden musste, war Daniel Zugg mit dem 9. Rang. In der U23 kamen Paul Verbnjak und Andreas Mayer auf den Plätzen 2 und 5 ins Ziel. In der U20 sorgten Nils Oberauer, Lisa Rettensteiner und Hannes Lohfeyer mit Rang 4, 6 und 9 für weitere Top-Ten Ergebnisse.



Sarah Dreier: „Das letzte Rennen war zugleich eines meiner härtesten überhaupt. Ich hatte vom Start weg zu kämpfen und musste wirklich die Zähne zusammenbeißen. Dass es dann noch zum 10. Platz und so auch zum 3. Platz im Vertical-Gesamtweltcup gereicht hat, macht mich natürlich überglücklich. Überhaupt war die gesamte Saison ein Traum. Mit einem dritten Platz gleich beim ersten Rennen, der Bronzemedaille bei der EM und den vielen tollen Rennen wie der ÖM oder der Mountain Attack, konnte ich soviel mitnehmen und bin einfach nur dankbar dafür.“