Saalfelden: Mofa gegen Mofa, beide Lenker wurden verletzt

08.05.2017, 10:39 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. Im Ortsgebiet von Saalfelden kam es heute gegen 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Kleinkrafträdern. Beim Überholvorgang stieß eine 15-jährige Schülerin mit der Lenkstange ihres Mofas gegen die Lenkstange des zweiten Mofas, gelenkt von einem 15-jährigen Schüler und kam dabei zu Sturz. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.

_____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081