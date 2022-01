Effizient Bauen und drei Probleme auf einen Schlag lösen – Mühlbach nimmt 2022 ein gemeinsames Gebäude für Feuerwehrzeugstätte, Bauhof und notwendige Personalwohnungen in Angriff.

MÜHLBACH. Mehrere "Problemstellen" in der Gemeinde will man in Mühlbach am Hochkönig im Jahr 2022 mit einem Streich lösen. "Die Gemeinde benötigt dringend einen neuen, dem Stand der Technik entsprechenden Bauhof und die alte Feuerwehrzeugstätte ist viel zu klein", teilt Amtsleiter Wolfgang Wagner auf MeinBezirk.at-Anfrage mit. Zudem bestehe für den Tourismusort ein großer Bedarf an Personalwohnungen.

Effiziente Bauweise



"Mit dem neuen Gebäude können alle drei Bereiche Bauhof, Feuerwehr und Personalwohnungen perfekt bedient werden", schildert Wagner. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2022 erfolgen, die Fertigstellung ist im Jahr 2023 geplant. Rund 40 Personalwohnungen sollen dabei errichtet werden – in effizienter Bauweise, weil alle drei Projekte vereint in einem Gebäude und in einem Zug erledigt werden können. Bauträger ist die Salzburg Wohnbau GmbH, die den Betrieben die Wohnungen zum Kauf zur Verfügung stellen wird. Die Gemeinde Mühlbach wird sich mit Förderungen massiv am Projekt beteiligen und natürlich die Räumlichkeiten Bauhof und Feuerwehr als Gemeinde selbst nutzen.

