Nach dem gestern eine Gewitterfront über den Pinzgau, Pongau und Tennengau gezogen ist, gab es für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren viel zu tun. In Pfarrwerfen stürzten Bäume auf ein Hausdach und in St. Johann wurde die "Neue Volksschule" vom Wind abgedeckt.



ST. JOHANN, PFARRWERFEN. In St. Johann wurde gegen halb acht Uhr abends die Feuerwehr zu Aufräumarbeiten im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Durch den heftigen Wind während des Gewitters wurden Baustellenabsicherungen umgeworfen, ausgestellte Gartenmöbel vom Ausstellungsgelände bei einem Möbelhaus auf die B163 geweht sowie das Dach der "Neuen Volksschule" teilweise abgedeckt.

Schuldach abgedeckt



Die St. Johanner Einsatzkräfte arbeiteten truppweise die einzelnen Einsatzstellen ab, sie sicherten die Baustellen und machten die Verkehrswege wieder frei. Das Blechdach der Schule wurde provisorisch gesichert um so weitere Schäden am Gebäude zu verhindert.

Windwurf in Ellmauthal



Im Pfarrwerfener Ortsteil Ellmauthal riss der Sturm mehrere Bäume um, die auf ein Hausdach stürzten. Gegen halb neun Uhr abends wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte mit allen Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Da das Haus über einen Dachständer mit Strom versorgt wird, wurde zunächst die Stromversorgung abgeschaltet. Anschließend wurden die Bäume mit Hilfe eines Forstkrans, den eine lokale Firma zur Verfügung stellte, gesichert und schließlich entfernt.

Bewohner "zum Glück" nicht da



Das beschädigte Dach wurde mit Planen provisorisch abgedeckt. "Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause", meldet die freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen.