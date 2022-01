Zahlreiche Teams aus Europa strömen im Jänner in das Salzburger Bergdorf, um an der Hanneshof Ballon Trophy teilzunehmen. Heuer die wohl einzige Chance für Besucher, Heißluftballone zu sehen, denn "Nacht der Ballone" wird es 2022 keine geben.



FILZMOOS. Filzmoos ist im Jänner wieder der Hotspot für Ballonteams aus ganz Europa. Im Zuge der 13. Hanneshof Ballon Trophy kommen rund 30 Mannschaften aus zehn Nationen von 15. bis 22. Jänner und zur 43. internationalen Ballonwoche von 22. bis 29. Jänner in das Salzburger Bergdorf. "Filzmoos ist in der internationalen Heißluftballon-Szene mehr als ein Geheimtipp und hat sich im Laufe der Jahre zum größten winterlichen Treffpunkt von Luftfahrern im Alpenraum entwickelt", unterstreicht Peter Donabauer, Geschäftsführer von Filzmoos Tourismus. Nicht mit dabei sind dieses Jahr allerdings Teams aus Übersee und dem Nahen Osten.

Keine "Nacht der Ballone"



Filzmoos gilt dank einer besonderen Thermik in der kalten Jahreszeit als alpines Mekka für die internationale Ballonfahrt. Seit Jahren lädt die Gemeinde auch zur "Nacht der Ballone" – doch heuer muss der 1.500 Einwohner Ort auf die Veranstaltung verzichten. Die Corona-Situation machte dem Publikumsmagnet einen Strich durch die Rechnung.

Das könnte dich auch interessieren:



"Little Big Rockstars" macht Musik zur Muttersprache

"Eis-Bullen" greifen der Bischofshofener Jugend unter die Arme

Mehr News aus dem Pongau findest du >>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem Bezirksblätter Newsletter!

>>>HIER<<<