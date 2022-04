Die Nachwuchs-Tänzerinnen rund um die Lehrerin Natalia Petrova faszinierten beim Austrian Dance Cup 2022 in Bad Ischl. Sie landeten insgesamt zweimal auf Platz ein, zweimal auf Rang zwei und einmal am dritten Podiums-Treppchen.



BAD HOFGASTEIN. Die Tanzkinder von Natalia Petrova, deren Tanzstudios in Bad Hofgastein und Bruck sind, waren beim Austrian Dance Cup (ADC) 2022 in Bad Ischl kaum zu topen.



"Wir sind mit einer Delegation von 86 Tanzkindern und einem großen Fanklub von circa 150 Personen nach Bad Ischl gefahren. Fast alle Kinder waren das erste Mal auf der Bühne. Die monatelangen Vorbereitungen und Proben haben sich gelohnt", schwärmt Petrova von den Leistungen der Kinder.

Mit insgesamt 86 Tanzkindern waren die Schützlinge von Natalia Petrova beim ADC in Bad Ischl.

Foto: Petrova

hochgeladen von Peter Weiss

Zahlreiche Podiums-Plätze



91 Kostüme und zahlreiche Accessoires wurden von der Tanzlehrerin Natalia Petrova extra für die Choreografien beim Bewerb angefertigt. Und die Nachwuchs-Tänzerinnen zahlten den Aufwand ihrer Lehrerin zurück. In der Kategorie "Children Large Group Commercial" landete man mit der Choreografie "Only one can be a star" auf Platz eins. Auch im "Mini Large Group Street Dance and Commercial"-Bewerb landeten die Kinder mit der Choreografie "Coca Cola" auf dem obersten Treppchen. In der Kategorie "Mini Large Group Jazz and Show Dance" belegten die Pongauer Platz zwei und drei und Rang zwei wurde es auch in der Kategorie "In der Kategorie Mini Large Group Jazz and Show Dance" mit der Choreografie "In the kitchen".

Mit insgesamt 86 Tanzkindern waren die Schützlinge von Natalia Petrova beim ADC in Bad Ischl.

Foto: Petrova

hochgeladen von Peter Weiss

"Wir haben uns mit diesen herausragenden Leistungen auch zum Finale in Spanien qualifiziert. Ob wir es organisatorisch schaffen, wissen wir aber leider noch nicht. Das Ausmaß der Veranstaltung hat meine Tänzerinnen und Tänzer und deren Eltern fasziniert. Beim ADC 2022 laut Programm waren 648 Tanznummern im Wettkampf beteiligt. Die jüngsten Teilnehmer waren gerade erst einmal fünf Jahre alt", informiert Petrova abschließend.

Das könnte dich auch interessieren:



Gemütlicher Skitag und perfekter Pulverschnee

Die Sportmittelschule Altenmarkt räumt auf

Mehr News aus dem Pongau findest du >>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem BezirksBlätter Newsletter!

>>>HIER<<<