Im Pongau sind derzeit 1.156 Personen arbeitslos gemeldet – so tief waren die Arbeitslosenzahlen zuletzt im März 2008. Im Gasteinertal hat das AMS mit dem Samsonaten ein zusätzliches Angebot geschaffen, um Personen unkompliziert offene Lehr- und Arbeitsstellen aufzulisten.



PONGAU. "Die Arbeitslosigkeit im März ist so niedrig wie zuletzt vor 14 Jahren", berichtet das AMS Bischofshofen – 1.156 Personen sind im Pongau derzeit arbeitslos gemeldet, um 253 weniger als noch vor einem Monat. 335 Personen befinden sich derzeit in Aus- und Weiterbildung. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Minus von 2.658 Arbeitslosen, wobei sich im Vorjahr die Gastronomie und Hotellerie allerdings noch im Lockdown befand.

Viele offene Stellen



Trotz des starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit finden sich im Pongau nach wie vor zahlreiche offene Stellen. 1.584 unbesetzte Arbeitsplätze sind es im März. Die Gastronomie und Hotellerie sucht dabei – mit 429 offenen Stellen – am meisten Verstärkung, gefolgt vom Handel (255) und der "Produktion/Warenherstellung" (236). „Die Wirtschaft im Pongau hat sich von den Folgen der Pandemie weitgehend erholt, in allen Branchen werden so viele Arbeitskräfte gesucht, wie seit Jahrzehnten nicht“, erklärt Thomas Burgstaller, Leiter des AMS Bischofshofen.

Zusätzliches Angebot im Gasteinertal



Für Arbeitssuchende im Gasteinertal schuf das AMS ein weiteres Angebot. Der Samsonat – ein Selbstbedienungsgerät – im Gemeindeamt von Bad Hofgastein ermöglicht es Menschen, unbürokratisch und tagesaktuell auf alle offenen Stellen und Lehrstellen in Österreich zuzugreifen. Neben dem Ennspongau – wo man bereits in Radstadt und Altenmarkt dieses Angebot geschaffen hat – ist nun auch das Gasteinertal angebunden.

