In diesen Betrieben arbeiten die Pongauer

26.04.2017, 14:51 Uhr

Die sechs größten Arbeitgeber im Pongau beschäftigen gemeinsam mehr als 4.000 Mitarbeiter.



Arbeit soll individuell sein

In unserer "Made in Salzburg"-Ausgabe wollen wir zeigen, was die Pongauer für die Region, das ganze Land und darüber hinaus erzeugen und leisten. Wichtig dafür sind unsere regionalen Arbeitgeber. Wir haben für Sie die sechs Betriebe mit den meisten Mitarbeitern herausgesucht (ohne Leih- oder Saisonarbeitskräfte). Besonders positiv: In allen sechs Betrieben liegt die Anzahl an Mitarbeitern direkt aus dem Pongau bei 70 Prozent und höher. Zu bemerken gilt, dass bei der Mitarbeiterzahl nicht ermittelt wurde, wie viele davon vollzeit, teilzeit oder geringfügig beschäftigt sind. Dass bedeutet, dass der unmittelbare Vergleich unter den Betrieben nur schwer möglich ist. Daten des AMS zeigen, dass die Teilzeitbeschäftigung in allen Bereichen – insbesondere im Dienstleistungssektor – steigt."Es gibt den Trend zur Individualisierung am Arbeitsmarkt. Die Gruppe der weiblichen Wiedereinsteiger nach der Karenz steigt ebenso wie die Inanspruchnahme von Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit", erklärt Thomas Burgstaller, Leiter der AMS-Geschäftsstelle in Bischofshofen. Zwar wünsche man sich beim AMS, dass auch die Anzahl der Vollzeit-Beschäftigungsstellen wieder steige, grundsätzlich sei das Angebot an Teilzeitbeschäftigung aber auch zu begrüßen: "Es ist wichtig, dass die Pongauer so arbeiten können, wie sie das wollen und wie es sich mit ihren familiären Verpflichtungen am besten vereinbaren lässt", so Burgstaller.

Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum beschäftigt zum Stichtag 31.03.2017 1.430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 1.005 von ihnen kommen aus dem Pongau. Damit ist das Klinikum der größte Arbeitgeber in der Region und größten Dienstleistungsbetrieb im Bezirk. (Foto: Kardinal Schwarzenberg Klinikum)

Rang zwei geht an die Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH mit derzeit 979 Mitarbeitern. Rund 85 Prozent der Arbeitnehmer kommen direkt aus dem Pongau. Der Standort Bischofshofen ist das Kompetenzzentrum für Radlader der Firmengruppe. (Foto: Liebherr)

Auf Platz drei der mitarbeiterstärksten Betriebe im Pongau liegt Atomic in Altenmarkt. 553 Mitarbeiter sind dort angestellt, 410 davon kommen direkt aus dem Pongau. in Altenmarkt befindet sich das Atomic Pro Center, die Skiproduktion und die R&D-Abteilung. (Foto: Atomic Altenmarkt)

eurofunk Kappacher beschäftigt am Standort in St. Johann als viertgrößter Arbeitgeber im Pongau mittlerweile 397 Mitarbeiter. Rund 80 Prozent davon sind nach Angaben der Personalabteilung des Unternehmens Mitarbeiter aus dem Pongau. (Foto: eurofunk Kappacher)

Mit 366 beschäftigten Mitarbeitern liegt Glas Gasperlmair auf Platz fünf der mitarbeiterstärksten Arbeitgeber im Pongau. Auf Anfrage der Bezirksblätter konnte allerdings der Anteil an Pongauer Mitarbeitern nicht genau eruiert werden. (Foto: Glas Gasperlmair)

