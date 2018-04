Nur minimale Veränderungen durch die Wahlkarten-Auszählung

25.04.2018, 16:56 Uhr

152 Wähler gaben ihre Wahlkarte in einem anderen Wahllokal als jenem ihrer Wohnsitzgemeinde ab – diese sind jetzt ausgezählt.

Vorläufiges Endergebnis der Salzburger Landtagswahl 2018 (Vergleich zur Landtagswahl 2013):



152 Wahlkarten wurden am Tag der Landtagswahl in einem anderen Wahllokal als jenem der Wohnsitzgemeinde abgegeben. Diese sind nun ausgezählt und brachten erwartungsgemäß nur geringfügige Änderungen gegenüber dem Wahlergebnis vom Sonntagabend.ÖVP: 94.642 Stimmen, 37,8 Prozent (+8,8 Prozentpunkte, PP)SPÖ: 50.175 Stimmen, 20 Prozent (-3,8 PP)Grüne: 23.337 Stimmen, 9,3 Prozent (−10,9 PP)FPÖ: 47.194 Stimmen, 18,8 Prozent (+1,8 PP)FPS: 11.386 Stimmen, 4,5 ProzentNEOS: 18.225 Stimmen, 7,3 ProzentKPÖ: 1.014 Stimmen, 0,4 Prozent (+0,1 PP)MAYR: 4.385 Stimmen, 1,8 ProzentCPÖ: 181 Stimmen, 0,1 ProzentInsgesamt wurden 253.409 Stimmen abgegeben, davon waren 2.870 ungültig (1,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung betrug 65 Prozent.

Am Freitag ist es fix

Am kommenden Freitag beschließt die Landeswahlbehörde nach Prüfung auf Rechtmäßigkeit das Ergebnis dieser Wahl endgültig.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081