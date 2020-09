Das Mädchen wurde bei dem Sturz unbestimmten Grades verletzt.

REICHERSBERG. Eine 17-Jährige aus dem Bezirk Ried lenkte ihr Moped am 6. September 2020 gegen 9:25 Uhr auf der Mörschwanger Straße, L1109, in Reichersberg Richtung Kreuzung mit der Reichersberger Straße, L512. Dort wollte sie links Richtung Minaberg abbiegen. Laut eigenen Angaben betätigte die Jugendliche an der Kreuzung die Vorderbremse zu stark, dadurch rutschte sie auf der regennassen Fahrbahn weg. Die 17-Jährige wurde bei dem Sturz unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Ried geflogen.