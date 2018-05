Crash auf Kreuzung in Antiesenhofen

05.05.2018, 16:43 Uhr

Ein Lenker aus Ried kracht in das Auto eines Fahrers aus St. Florian am Inn. Beide werden bei dem Unfall verletzt.

ANTIESENHOFEN. Wie die Polizei schildert, fuhrt der 37-Jährige aus Ried im Innkreis am 5. Mai 2018 gegen 12:20 Uhr mit seinem Pkw auf der Minaberger Landesstraße von Reichersberg Richtung Antiesenhofen.Im Ortsgebiet Antiesenhofen dürfte er die Kreuzung mit der Antiesenhofener Landesstraße übersehen haben und stieß dabei gegen den aus Richtung Suben kommenden Pkw, gelenkt von einem Mann aus St Florian am Inn.Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Schärding eingeliefert.