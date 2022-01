Familie und Beruf zu vereinen ist in vielen Fällen nicht leicht. Umso wichtiger sind familienfreundliche Betriebe.

BEZIRK ROHRBACH. Einer davon ist ohne Zweifel der Eurospar-Markt Krieg mit den Standorten in Ulrichsberg und Klaffer. Filialleiter Manuel Krieg ist äußerst bemüht um seine Mitarbeiter und deren Work-Life Balance. "Wir versuchen so gut es geht, die Arbeitszeiten den Bedürfnissen unser Mitarbeiterinnen anzupassen. Dienstpläne 3 Woche im voraus für eine bestmögliche Zeitplanung, Möglichkeit für freie Wunschtage, Abteilungsweise Urlaubsplanung, diverse Veranstaltungen, Einkaufsvorteile", gibt er an. Auch an Weihnachten oder anderen Feiertagen haben im Zweifel Angestellte mit kleinen Kindern freie Tage. Kurzfristig notwendig werden Betreuungszeiten oder dergleichen werden ohen Probleme ermöglicht. Jede Mitarbeiterin entscheidet selbst wie lang sie in Karenz bleibt und wird auch zu 100% fix wieder im Betrieb eingegliedert, und auch dauerhaft behalten. Derzeit sind 8 Mitarbeiterinnen in Karenz zu Hause. Bei einer Gesamtzahl von 49 ist somit genug Puffer gegeben."Ich habe für viele Anliegen unserer Mitarbeiter Verständnis und versuchen alles zu erfüllen, auch wenns manchmal nicht einfach ist. Zusammen finden wir immer ein Weg! Ich bin sehr stolz auf unser Personal - und diese postivien Reaktionen bekommen wir immer wieder auch von Kunden bestätigt.", ergänzt Krieg.

Kollerschlager Familienunternehmen

Auch die Firma Loxone aus Kollerschlag zeichnet sich als besonders familienfreundliches Unternehmen aus. Loxone bietet nicht nur den "best workplace for performer", als LoxonautIn arbeitet man auch täglich daran, mit intelligenter Gebäudeautomatisierung die Welt ein Stück energieeffizienter und nachhaltiger zu machen. Das bringt ungeahnte persönliche und fachliche Möglichkeiten für jeden mit sich. Familie und berufliche Karriere schließen sich demnach nicht gegenseitig aus. Für die Familienfreundlichkeit bedeutet das etwa, dass es neben einem attraktiven Gehalt persönlich abgestimmte Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten sowie Home Office Angebote gibt Aktuell befinden sich zwei MItarbeiterinnen in Karenz und 17 Mitarbeiter insgesamt in Teilzeit. "Ausfälle können wir aufgrund unserer tollen Zusammenarbeit in den Teams in Kollerschlag und Alberndorf kompensieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit darüber hinaus, in dem etwa die Kollegen überregional aushelfen, wie aus Wien oder auch International. Da Loxone ein digitales Unternehmen ist, hilft uns das sehr hier flexibel zu sein.", gibt Bianca Gattringer an. Auch die Corona-Pandemie ändere nichts an dieser Ausrichtung. Auch für die nahe Zukunft ist schon einiges geplant. "Wir starten bereits mit den Recruitings für den Loxone Campus, der ab 2023 eröffnet wird. Hier werden natürlich viele familienfreundliche Jobs - Vollzeit, sowie Teilzeit - entstehen, aus vielen Bereichen, wie etwa Hotellerie, Gastronomie und natürlich Jobs rund um die intelligente Gebäudeautomatisierung."