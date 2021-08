Kommenden Donnerstag gibt es erneut die Möglichkeit für Walk-In-Impfungen.

ROHRBACH-BERG. Nach dem bisherigen Erfolg der anmeldungsfreien Impftage geht das Land Oberösterreich mit diesem niederschwelligen Angebot nun in die nächste Runde: Von Mittwoch, 4. August, bis Freitag, 6. August, bietet sich erneut die Möglichkeit, sich spontan ohne Anmeldung in eigens dafür eingerichteten Walk-In-Impflinien an den öffentlichen Impfstandorten impfen zu lassen. In Bezirk Rohrbach ist dies am 5. August von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Rohrbach-Berger Centro möglich.

