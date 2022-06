Initiative zur Umsetzung einer einfachen Idee ergriffen: Rastmöglichkeit bei der eigenen Hauszufahrt

ST. MARTIN. Eine hilfsbereite Idee setzte Petra Pfaffenbichler vor ihrer eigenen Haustür in die Tat um: Sie stellte einen kleinen Tisch mit Blumen und einen Sessel auf und hängte ein Schild mit der Beschreibung „Ruheplatz für dich“ dazu. „In der Nähe wohnen mehrere ältere Menschen, auch Pflegebedürftige und hier kann sich natürlich jeder mal niedersetzen, der eine Rast einlegen möchte“, erklärt Pfaffenbichler ihre Gedanken zu ihrer Idee.

Mehr als Umweltbewusstsein

In dem kreativ gestalteten „Ruheplatz für dich“-Schild, weist die Bewohnerin in der Bräustraße dabei auf die „Fridays for Future Rohrbach“-Gruppe hin, bei der Pfaffenbichler Mitglied ist. Damit möchte sie Menschen zum Nachdenken anregen, da ein Umweltbewusstsein für Mitglieder dieser sozialen Gruppe im Bezirk ein zentrales Anliegen ist. Genauere Infos über die Gruppe im Bezirk Rohrbach im Internet: fridaysforfuture.at/gruppen/rohrbach.