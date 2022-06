Sowohl Haslacher Mechatroniker als auch Schüler der NTMS Helfenberg konnten sich beim diesjährigen Microbit-Programmier-Wettbewerb in Budweis beweisen.

HASLACH, BUDWEIS. Nach intensiver Vorbereitung an der TFS Haslach gemeinsam mit den Helfenberger Schülern konnten die Teilnehmer am vergangenen Mittwoch in Budweis ihr Können unter Beweis stellen. Vier Schüler aus Haslach und drei Schüler aus Helfenberg waren vor allem in den Bereichen Programmierung, Kreativität und Präsentation der geforderten Aufgaben eine Klasse für sich. Trotz sprachlicher Barrieren meisterten die Teilnehmer die Aufgaben mit herausragenden Leistungen.

Teilgenommen haben bei diesem Bewerb zehn tschechische Teams, unter anderen auch Firmen wie Bosch-Rexroth, e-tron oder Engel aus Schwertberg, die aufgrund ihrer Niederlassungen in Tschechien auch teilnahmeberechtigt waren. Weiters war ein Team aus dem bayrischen Raum (Passau-Deggendorf) mit von der Partie. Da jeder eine Firma im Background haben musste, galten die Vertreter aus dem Bezirk als Team LOXONE/WIFI Linz.

Unterstützung

Beide unterstützten die Schüler mit tollen Preisen, bei den Vorbereitungen und auch beim Outfit, das von LOXONE Kollerschlag gesponsert wurde.

Keine Teilnahme am Finale

Am Finale im Prag gibt es für die tollen Leistungen der Bezirks-Vertreter allerdings keine Teilnahme. Der Grund: Bei diesem dürfen heuer nur tschechische Teams teilnehmen.

"Es war trotz allem eine mehr als gelungene Veranstaltung und die tschechischen Kollegen erwiesen sich einmal mehr als hervorragende Gastgeber. Für die Schüler war dieser Bewerb eine wertvolle Erfahrung für ihre Zukunft, vor allem in den Bereichen Präsentation, Programmierung und Teamwork", heißt es von den Vertretern der TFS-Haslach und der NTMS Helfenberg.