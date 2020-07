Die BezirksRundschau schärft das Bewusstsein für regionale Unternehmen, Produkte und Initiativen.

BEZIRK ROHRBACH. „Gerade die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig die hohe Dichte an regionaler Wertschöpfung in unserem Land ist", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer über den Regionalitätspreis. Mit diesem rückt die BezirksRundschau jedes Jahr Privatpersonen, Vereine und Betriebe in den Mittelpunkt, die sich für die Lebensqualität in der Region einsetzen. Nominiert ist heuer unter anderem der Marketingverein Rohrbach Zentrum, der bereits vor 18 Jahren gegründet wurde. "Ziel ist es, ein gemeinsames Sprachrohr der Innenstadtkaufleute zu sein. Zudem wollen wir die Veranstaltungen gemeinsam koordinieren", erklärt Obmann Gerald Laher. Die Mitglieder des Vereins sind sich sicher, dass Events, wie die Einkaufsnächte im Frühling und Winter oder Schnäppchenmärkte, den Stadtkern beleben. Die Rohrbacher Gutscheinmünzen sind zudem ein besonderes Instrument, das die Kaufkraft und die Wertschöpfung in der Region hält. "In Zeiten wie der Corona-Krise, kann man sich sicher sein, dass diese Münzen ihren Wert behalten."

Zahlreiche Aktivitäten

"Sich in einem Verein zu engagieren, bedeutet natürlich auch einiges an Arbeit. Neben dem Austausch mit den Unternehmern und deren Mitarbeitern, im Normalfall bei einem regelmäßigen Marketing-Treff, sammelt man aber auch neue Erfahrungen", sind sich die Vereinsmitglieder einig. Mit ihren Aktivitäten wollen sie die Menschen in der Region halten und so an einem lebenswerten Rohrbach-Berg arbeiten. Zurzeit wird noch an den diesjährigen Events gefeilt. Da die Einkaufsnacht mit Weinbegleitung im Mai abgesagt werden musste, ist für Freitag, den 18. September, eine Herbsteinkaufsnacht geplant. An diesem Tag wird auch das Rohrbacher-Bier verkostet, welches anlässlich der 700 Jahr-Feier der Stadt Rohrbach-Berg eigens gebraut wurde. "Im Winter veranstalten wir im Anschluss an den langen Einkaufssamstag in Zusammenarbeit mit den Granitperchten den Perchtenlauf am Samstag, 5. Dezember, und am Montag, 7. Dezember, die lange Wintereinkaufsnacht."

Hohe Vereinsdichte

Rohrbach-Berg weist generell eine hohe Vereinsdichte auf. Um die engagierten Menschen des Bezirks zu ehren, hielt man in diesem Jahr zum vierten Mal den Neujahrsauftakt der Vereine ab. "Vereine sind wichtige Keimzellen unserer Gesellschaft", betont Vizebürgermeister Manfred Stallinger, Obmann der Marketing- und Veranstaltungsplattform. Sie seien der soziale Grund, warum Menschen sich dazu entscheiden, in der Region zu bleiben. Im Bezirk Rohrbach gibt es derzeit 857 Vereine. Jährlich werden etwa 30 neue gegründet, vor allem in den Bereichen Freizeit, Sport, Brauchtum, Kultur und Freizeit.

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich. Jetzt bewerben unter: BezirksRundschau GmbH, Dr- Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, Kennwort „Regionalitätspreis“. Oder online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

• Dienstleistung & Handel

• Industrie

• Handwerk & Gewerbe

• Vereine, Institutionen, Behörden

• Tourismus

• Gastronomie

• Land- & Forstwirtschaft

• Mobilität & erneuerbare Energien

• „Regional & Digital“

Sonderpreis „Oberösterreicher von Herzen“