Von Samstag, den 23. bis Sonntag, den 24. April findet auf der Panoramaanalge in Altenfelden das Dressur- und Springturnier des Union Reit- und Fahrvereins Altenfelden-Mühltal statt.

ALTENFELDEN. Während am Samstag die Dressur im Vordergrund steht, widmet sich der zweite Turniertag ganz dem Springen. Bei letzterem wird der Raiffeisen Spring-Cup ausgetragen, der aufgeteilt auf vier Stationen im Mühlviertel ausgetragen wird. Außerdem handelt es sich bei dem Turnier um einen Wettbewerb, bei dem von den ganz kleinen Klassen bis zur Klasse L angetrete werden kann. Der Pony Cup OÖ wird in der Dressur ausgetragen, während es auch die Führzügelklasse und "First Ridden" geben wird.