AUBERG. Am Samstag, 10. Juni findet am Unterkagererhof in Auberg ein Sensenmähkurs statt. All jene, die hin- und wieder den Rasenmäher gegen die gute alte Sense tauschen möchten, können von 12 bis 17 Uhr die Handhabung damit erlernen. Der Kurs kostet 20 Euro.Anmeldung und Auskunft: Tel.: 0676/842 214 365, waltraud.mueller@bio-austria.at