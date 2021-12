15 Wohnungen entstehen über dem Penny-Markt in Gnigl, das Land fördert dieses Projekt mit 1,5 Millionen Euro.

SALZBURG (tres). Dort wohnen, wo andere Einkaufen gehen. Das klingt zuerst ungewöhnlich, ist aber zur Bekämpfung von Flächenfraß und Wohnungsknappheit eine wichtige Maßnahme. In Gnigl entsteht das perfekte Beispiel: der bereits bestehende Penny-Markt wird mit 15 Wohnungen überbaut.

„Das sind Modelle für die Zukunft: Es wird keine grüne Wiese versiegelt, kein Boden zusätzlich verbraucht und man baut generationengerecht, nachhaltig und kosteneffizient. Dazu alles in bester Lage, mit optimaler Infrastruktur“, zeigt sich Landesrätin Andrea Klambauer erfreut über die erste Überbauung eines bereits bestehenden Supermarktes mit Wohnungen in Salzburg. Die Fertigstellung der 15 Einheiten über dem Penny-Markt in Gnigl ist mit Anfang 2023 geplant, das Land fördert das Projekt mit voraussichtlich 1,5 Millionen Euro.

Neue Förderstruktur

„Die alten Fördermodelle haben den Flächenfraß eher befeuert. Deshalb haben wir in den letzten Jahren die Struktur umgebaut und unterstützen verstärkt Projekte wie dieses in Gnigl“, betont Klambauer und fügt hinzu: „Der Bodenverbrauch ist in Salzburg immer noch groß und es werden weiterhin zusätzliche Wohnungen benötigt. Deshalb bin ich im ständigen Austausch mit der REWE Gruppe und anderen Supermarktketten, um geeignete Standorte für weitere Projekte zu finden.“

Infos zum Projekt:

Überbauung Penny-Markt Gnigl, Linzer Bundesstraße 44

15 Wohnungen

Förderung: Voraussichtlich 1,5 Millionen Euro

Baubeginn: Erste Hälfte 2022

Fertigstellung: Ende 2022/Anfang 2023

