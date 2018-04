Landtagswahl 2018: So wählt das Bundesland Salzburg

22.04.2018, 16:00 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl – die untenstehende Grafik wird laufend aktualisiert und zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.

SALZBURG. Am heutigen Sonntag, 22. April, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie am Wahltag ausführlich über das Ergebnis und die Reaktionen der Politiker.

Zum Livestream:

aus dem Wahlzentrum Nonntal im ORF Landesstudio.

Zur Wahl stellen sich die ÖVP mit Spitzenkandidat Wilfried Haslauer, die Grünen mit Astrid Rössler an der Spitze, die SPÖ mit Spitzenkandidaten Walter Steidl, die FPÖ mit Marlene Svazek, die Neos mit Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn, die Liste von Hans Mayr "Bürger für Salzburg" und die FPS mit Karl Schnell an der Spitze. In ausgewählten Bezirken kandidieren auch die KPÖ mit Kay-Michael Dankl und die Christliche Partei Österreich.Im Bundesland Salzburg sind 390.091 Menschen wahlberechtig. Für die Landtagswahl haben die Gemeinden des Landes insgesamt 34.790 Wahlkarten (16.463 für Frauen und 18.327 für Männer) ausgestellt. Es wurden diesmal um 6.418 Wahlkarten mehr als bei der Landtagswahl 2013 (28.372) ausgestellt, teilte Landeswahlleiter Michael Bergmüller mit.Diesmal wird das Ergebnis der Wahlkarten schon weitgehend im vorläufigen Endergebnis am Wahlabend enthalten sein, da die Briefwahlkarten gemeinsam mit den in den Wahllokalen abgegebenen Stimmzetteln ausgezählt werden. Am Mittwoch werden nur Wahlkarten, die am Wahltag in einem anderen Wahllokal als dem eigenen der Wohnsitzgemeinde abgegeben werden, ausgezählt.