Es gibt ein neues Rezept von Julia Steindl Ernährungstrainerin und Gründerin von Caprilife aus Salzburg. Dieses Mal zeigt sie uns wie einfach die Zubereitung eines veganen Schokokuchen ist und was man dazu alles braucht. Außerdem hat sie wieder einige Tipps und Fakten mitgebracht.

SALZBURG.

Diese Zutaten braucht ihr für 10 Stück (kleine Kuchenform DM 18 cm):

Boden:

180 g Mandeln oder Walnüsse

3 EL Kakaopulver

1 El Kokosöl

Creme:

200 g Cashewkerne

3 EL Kakaopulver

100 ml pflanzliche Milch

1 EL Kokosöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Vanillepulver

Mandelblättchen zum Bestreuen

Die Zubereitung:

Cashewkerne über Nacht einweichen. Dann die Nüsse für den Boden in einem Mixer zerkleinern. Kakao und geschmolzenes Kokosöl hinzugeben und gut vermengen. Eine kleine Springform mit Frischhaltefolie auslegen und die Masse fest andrücken. Alle Zutaten für die Creme in einen Mixer geben und zu einer cremigen Masse verarbeiten. Die Creme über den Nuss-Kakao-Boden geben und den Kuchen für mind. 6 Stunden kühlen. Vor dem Servieren den Kuchen mit Mandelblättchen bestreuen.

Der Schokokuchen ist vegan, vegetarisch, gluten- sowie laktosefrei. Ein Stück hat nur 320 kcal.

Tipps & Facts:

"Damit der Kuchen etwas süßer wird, gerne mit etwas Ahornsirup oder Honig süßen", rät die Ernährungstrainerin und erläutert weiter: "'Raw cakes', also rohe/ungebackene Kuchen, werden meist mit einer großen Menge an Nüssen zubereitet. Aufgrund des hohen Fettgehalts der Nüsse stecken in ihnen somit viele Kalorien.

